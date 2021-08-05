Пьеха до нападения Безбородовой на сына общался с ним только по Skype

Российский певец Стас Пьеха признался, общался только по Skype с семилетним сыном Петей от модели Натальи Горчаковой до того, как на него напала Ирина Безбородова. В студии «Алёны, блин!» он рассказал, что давно не виделся с ним из-за пандемии коронавируса.

По Skype общаюсь и тогда, когда приезжаю в Питер. Сейчас [приезжаю] нечасто. Из-за пандемических этих всех дел я довольно долго не был там, — рассказал Пьеха.

При этом певец не думает, что Петя страдает от того, что не видит отца, или ощущает себя так же, как когда-то его отец. Напомним, что отец Пьехи ушёл из семьи, когда мальчику был всего год.

Думаю, что часть этого есть, потому что то, что передали нам, передаём и мы. Но мой отец мне денег не давал и не содержал. Я, по крайней мере, хотя бы это делаю. И мой отец не имел возможности общаться со мной по Skype или FaceTime, а я хотя бы это могу. То есть я всё равно даю больше, чем дали мне, — добавил он.

Певец отметил, что хотел бы давать сыну ещё больше, и верит, что это получится.

Напомним, что совсем недавно семья Пьехи оказалась в центре скандала. Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина, по версии бывшей жены Пьехи, напала на Петю из-за того, что мальчик проткнул надувной бассейн карандашом. Цена как самого бассейна, так и его ремонта уже известна.

Ранее Пьеха рассказал о самочувствии Пети и добавил, что у бабушки, защищавшей его сына, до сих пор болит шея.