Дмитрий Колдун рассказал о встрече с Лукашенко после Евровидения-2007 Дмитрий Колдун рассказал об официальном приеме у Лукашенко после Евровидения

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Дмитрий Колдун

Певец Дмитрий Колдун рассказал NEWS.ru, что был на официальном приеме у Александра Лукашенко после того, как занял на Евровидении шестое место. Артиста пригласили на встречу к президенту Республики Беларусь вместе с остальными отличившимися в разных областях.

Да, у нас была встреча официальная. Я в числе прочих отличившихся в определенных областях был приглашен на прием (к Лукашенко. — NEWS.ru). Меня поздравили. Было приятно, — рассказал Дмитрий Колдун.

При этом Дмитрий Колдун опроверг информацию в СМИ о том, что его официальным приказом президента объявили национальным героем Белоруссии. По словам Колдуна, он ничего об этом приказе не слышал и не знает.

В 2007 году белорусский певец Дмитрий Колдун занял шестое место на Евровидении с песней Work Your Magic, которую ему подарил Филипп Киркоров. Для Белоруссии это лучший результат на международном конкурсе за всю историю.

Ранее Дмитрий Колдун высказался в поддержку «Голубых огоньков», заявив, что зрителям нужно оставить право самостоятельно выбирать, смотреть эту программу или нет, сообщает «Слово и Дело». По его словам, люди, которым нравятся подобные передачи, не должны лишаться возможности посмотреть их в новогоднюю ночь. Он добавил, что «Голубые огоньки» — это многолетняя новогодняя традиция, поэтому убирать их из сетки вещания было бы неправильно.