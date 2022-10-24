«Многолетняя традиция»: певец Дмитрий Колдун вступился за «Голубые огоньки» Певец Дмитрий Колдун вступился за «Голубые огоньки»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Дмитрий Колдун

Певец Дмитрий Колдун высказался в поддержку «Голубых огоньков», он считает, что зрителям нужно оставить право самостоятельно выбирать, смотреть эту программу или нет, сообщает «Слово и Дело». По его словам, люди, которым нравится подобные передачи, не должны лишаться возможности посмотреть их в новогоднюю ночь. Он добавил, что «Голубые огоньки» — это многолетняя новогодняя традиция, поэтому убирать их из сетки вещания было бы неправильно.

Во все времена душа требует хлеба и зрелищ. Духовная пища нужна так же, как и физическая еда. Я бы не стал ничего ограничивать. К тому же есть многолетняя новогодняя традиция. Кто захочет посмотреть «Огонек», должен иметь возможность это сделать. Кому смотреть не хочется — тот просто не включит телевизор, — заявил Колдун.

Певец также добавил, что если убрать из сетки вещания все развлекательные и праздничные программы, то зритель может впасть в уныние.

Продюсер Вадим Цыганов ранее назвал «Песню года» рассадником нетрадиционных ценностей и сексуальных меньшинств, которую нужно закрыть. Он убежден, что «геев надо выгнать с эстрады», поскольку на российской сцене не место артистам, которые исповедуют нетрадиционные ценности и развращают современную молодежь. Продюсер также подчеркнул, что будущая эстрада должна состоять исключительно из певцов высочайшего уровня, тогда как нынешний шоу-бизнес в России «прогнил на взятках» и представляет собой сплошное лицемерие и лукавство. Цыганов призвал срочно избавляться от этой «беды».