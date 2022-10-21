«Геев надо выгнать с эстрады»: продюсер призвал закрыть «Песню года» Продюсер Цыганов призвал навсегда закрыть «Песню года»

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Песня года» является рассадником нетрадиционных ценностей и сексуальных меньшинств, который нужно закрыть, считает продюсер Вадим Цыганов. Он убежден, что «геев надо выгнать с эстрады», поскольку на российской сцене не место артистам, которые исповедуют нетрадиционные ценности и развращают современную молодежь, сообщают «Народные Новости».

Я считаю, что геев надо выгнать с эстрады. Как по мне, фестиваль «Песня года» — это конкретный рассадник всей этой истории. Если мы хотим победить, то прежде всего нужно побеждать внутри. Все это разлагает нашу молодежь — эта наша попсовая эстрада, все телеканалы и конкурсы, которые ее распространяют, включая Евровидение и «Песню года», — высказался Цыганов.

Продюсер также подчеркнул, что будущая эстрада должна состоять исключительно из певцов высочайшего уровня, тогда как нынешний шоу-бизнес в России «прогнил на взятках» и представляет собой сплошное лицемерие и лукавство. Цыганов призвал срочно избавляться от этой «беды».

Завсегдатаями «Песни года», в частности, последние несколько лет были Валерий Меладзе, Алла Пугачева, София Ротару и другие звезды, которые в последнее время начали резко высказываться в адрес России на фоне военной спецоперации на Украине, пишет издание.

Ранее диктор Центрального телевидения СССР, бессменная ведущая «Песни года» Ангелина Вовк рассказала, что Пугачева повела себя некорректно по отношению к ведущим. Она подмяла все под себя, узурпировала власть, а ее с другим ведущим Евгением Меньшовым «выбросила за борт как ненужный балласт».