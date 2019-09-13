https://static.news.ru/photo/1c8768d2-d628-11e9-85b5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Дибров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал появившуюся в прессе информацию о госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, артистка является любимой подругой их семьи, однако он ничего не знает о её физическом состоянии сейчас.

А что с Настюшей? Я же ничего не знаю. Я сейчас жене это сказал. Ничего себе, — заявил Дибров в беседе с РИА Новости .

Слухи о тяжёлой болезни 48-летней Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе этого года. Сообщалось, что летом звезда прошла несколько курсов лечения в Европе. Предположительно, страшное заболевание у актрисы сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили после рождения третьего ребенка в октябре 2018 года. Анастасия и её супруг прибегали к процедуре ЭКО.

Ранее News.ru писал, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое. Согласно сообщениям СМИ, у актрисы начался отёк мозга.