https://static.news.ru/photo/cd8b907c-bcfb-11e9-9dca-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан (справа) Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский певец Дима Билан написал на своей странице в Instagram, где покупает одежду.

Исполнитель признался, что является поклонником старинных вещей. На днях он побывал на блошином рынке столицы и купил вещи, о которых давно мечтал, сообщает издание « Дни.ру ».

По словам Билана, в таких местах можно встретить искренних людей и насладиться общением с ними.

Ранее News.ru писал, что Дима Билан в очередной раз шокировал поклонников сменой имиджа. Он стал блондином. Фотографию в новом образе певец выложил на своей странице в Instagram.

Почти сразу на появление фотографии отреагировал певец Николай Басков, который поздравил коллегу с вступлением в отряд блондинов. Спустя короткое время Билан опубликовал ещё пару снимков, сообщив, что он подбирает «луки для жизни в новых реалиях». При этом не уточнил, связан ли новый образ с очередными съёмками клипа или это новое состояние души.