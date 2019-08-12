Российский певец Дима Билан написал на своей странице в Instagram, где покупает одежду.
Исполнитель признался, что является поклонником старинных вещей. На днях он побывал на блошином рынке столицы и купил вещи, о которых давно мечтал, сообщает издание «
По словам Билана, в таких местах можно встретить искренних людей и насладиться общением с ними.
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Когда точно знаешь на какой машине нужно приезжать на «блошиный» рынок -вчера я провёл незабываемый день в Измайлово ! Это был мой 4ый раз , Если вдруг кто-то из вас истосковался по аналоговому общению , по общению с людьми увлечёнными и часто образованными и находящими отдушину в собирательстве и продаже интересных вещиц - гоу на винтажные рынок , ДАЖЕ любой , ! Там можно вдоволь наговориться , и быть простым, обычным человеком !!! А ещё можно встретить себя , себя прежнего , найдя какую нибудь незначительную вещицу из детства !! Это машина времени, исторический экскурс в прошлое ! Да много что с тобой может там произойти приятного и неожиданного в этом оазисе Добра ! Это отдельный мир , в котором ещё осталось место для искреннего , не циничного , того что пришло в нашу жизнь молниеносно с цифрой и социальными сетями ! Там ты смотришь в глаза и даже открываешь душу ! А как много иностранцев из самых неожиданных стран сейчас интересуются Российской ,Русской экзотикой и эстетикой , я был в шоке !!! Даже 5 лет назад было совсем по-другому !!! В общем тему чтобы раскрыть нужно брать ручку и бумагу , а я сейчас должен уже убегать !!! Всем доброго дня ! А вы можете рассказать о своих необычных приобретениях на рынках подобного свойства ?? Мне ОЧЕНЬ ИНтЕРЕСНО !!! Ps: и как водилось в советские и ранние Российские времена -машина не моя я просто сфоткаться ! #билан #димабилан #биланперезагрузка
Ранее News.ru писал, что Дима Билан в очередной раз шокировал поклонников сменой имиджа. Он стал блондином. Фотографию в новом образе певец выложил на своей странице в Instagram.
Почти сразу на появление фотографии отреагировал певец Николай Басков, который поздравил коллегу с вступлением в отряд блондинов. Спустя короткое время Билан опубликовал ещё пару снимков, сообщив, что он подбирает «луки для жизни в новых реалиях». При этом не уточнил, связан ли новый образ с очередными съёмками клипа или это новое состояние души.