Дибров захотел выгнать половину работников российского телевидения

https://static.news.ru/photo/4ebb9b5c-a809-11eb-88cf-96000091f725_660.jpg Дмитрий Дибров Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью «Собеседнику» признался, что выгнал бы половину работников российского телевидения.

По его словам, отечественное ТВ должны покинуть те, кто занимается не своим делом.

Но это только звучит так репрессивно. Те, кто умеет и любит свою работу, получили бы полный карт-бланш, — отметил он.

Дибров заверил, что дал бы коллегам «развернуться по полной» и именно поэтому его никто и никогда «не подпустит к рычагам».

Ведущий также ответил на вопрос, чем бы он привлёк аудиторию. Он пояснил, что телезрителю прежде всего интересен он сам, поэтому необходимо вести с ним диалог и вовлекать в передачи. Такой подход станет примирением кино с литературой, ведь разговор со зрителем в прямом эфире является показателем высокого качества.

Вот почему мои прямые эфиры в середине девяностых были сенсацией: зритель может позвонить и рассказать про себя, — заключил он.

Ранее Дибров пожаловался на здоровье. Шоумен рассказал, что у него начались проблемы с памятью после инсульта, который он перенёс в феврале 2020 года. Ему стало плохо во время мероприятия в кинотеатре «Октябрь»