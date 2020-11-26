Диана Гурцкая переболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e2118f52-2fdb-11eb-80b5-fa163e074e61_660.jpg Диана Гурцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тест на COVID-19 певицы оказался отрицательным. Артистка излечилась от коронавируса, сообщил её брат и продюсер Роберт.

Заслуженная артистка РФ и член Общественной палаты Диана Гурцкая заразилась COVID-19 16 ноября. По словам её представителя, болезнь проходила в лёгкой форме, госпитализация не потребовалась.

Диана вчера получила отрицательный результат. Всё позади, она этому рада. Пару дней она ещё посидит дома и затем вернётся к работе, — цитирует Роберта ТАСС.

Ранее он рассказал, что певица ведёт большую благотворительную работу в рамках волонтёрских акций палаты и возглавляемого ею центра социокультурной реабилитации. Однако несмотря на принимаемые меры предосторожности, избежать инфицирования артистке не удалось. Как отметил брат певицы, она «никак не могла отказать людям», несмотря на уговоры близких.

В прошлом месяце, как писал NEWS.ru, скончался отец певицы. Гуде Гурцкая умер 16 октября в Грузии, где гостил у родственников, но не смог вернуться в Россию из-за введённых на фоне пандемии ограничений. Эпидемия коронавируса помешала певице проститься с ним.