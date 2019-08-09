https://static.news.ru/photo/de5a4046-bae5-11e9-9ecb-fa163e074e61_660.jpg рок-группа «Би-2» Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российская рок-группа «Би-2» совместно с певицами Дианой Арбениной, Монеточкой, латвийской командой Brainstorm и другими музыкантами выпустили первый альбом супергруппы «Куртки Кобейна».

Целью создания проекта является объединение исполнителей разных стилей. Премьерной композицией стала песня «Охота на кузнечиков», над созданием которой работали Диана Арбенина, басист «Арии» Виталий Дубинин и композитор Юрий Усачёв.

Кроме того, в дебютный альбом вошёл дуэт Монеточки и Бориса Гребенщикова и другие.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе «Би-2», в альбом вошли 11 треков с участием музыкантов разных направлений — это и рок, и электроника, и хип-хоп.

Ранее News.ru писал, что рок-группа «Би-2» выпускает новый альбом, участие в котором принял симфонический оркестр. С россиянами сыграют чешские музыканты. Это уже не первый такой опыт. Пластинка «Би-2 и Prague Metropolitan Symphonic Orchestra» обозначена как третья часть музыкального эксперимента, который многие поклонники группы считают удачным и состоявшимся.