https://static.news.ru/photo/8f50b666-e36b-11e9-86e2-fa163e074e61_660.jpg Роберт Де Ниро Фото: F Sadou/AdMedia/Global Look Press

Американский актёр Роберт Де Ниро резко отреагировал на критику со стороны участников эфира телеканала Fox News, которая поступила в адрес артиста после его слов о президенте США Дональде Трампе.

Да пошли они, — сказал в отношении журналистов обладатель премии «Оскар». Слова Де Ниро приводит CNN.

Ранее актёр заявил, что Трамп является сумасшедшим. Также Де Ниро выразил надежду на импичмент президента.

Кроме того, артист сказал, что лидера США нужно привлечь к ответственности, так как за ним необходимо следить.

Как ранее писал News.ru, Де Ниро признался, что голосовал за Трампа на президентских выборах, потому что тот казался «полным неудачником», которому нужен был шанс.

Он также отметил, что граждане США часто называют американского лидера гангстером, который сидит в Белом доме.