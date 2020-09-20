Дава после слухов о ссоре спел для Бузовой песню

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Начинающий рэпер Давид Манукян спел для своей возлюбленной Ольги Бузовой песню, в которой были слова «Боже как она красива». Поклонники пары решили, что таким образом Дава пытается загладить вину перед телеведущей и певицей, ведь в Сети ходят слухи, что между ними разлад.

Дело в том, что Бузова недавно удалила фотографии с Манукяном со своей страницы в Instagram. Слухи об их расставании подогрел и сам Дава, который стал жаловаться фолловерам на плохое настроение и просил их о поддержке. О конфликте он не рассказывал и не объяснял причину своего плохого настроения, но подписчики решили, что Ольга не зря избавилась от снимков.

Однако видео, на котором рэпер поёт изменённым с помощью приложения забавным голосом заставило поклонников звёзд подумать, что они близки к примирению. Официальных комментариев при этом пара не давала.

Однако ситуацию прокомментировала мама Давы Анна Манукян, которая живёт в Новосибирске. Она назвала сообщения о расставании сына с Бузовой слухами. При этом другие близкие Давы из родного города поведали журналистам, что Бузова и Манукян поссорились, но о расставании также они ничего не слышали.

В конце декабря 2019 года Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном, что вызвало слухи об их романе, но всё встало на свои места в финале шоу «План Б». По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин».

Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения. Влюблённые даже сделали одинаковые татуировки. Они набили знак бесконечности на запястьях.

Ранее стало известно, что Давид Манукян замешан в махинациях с недвижимостью. Молодой человек всячески демонстрирует свои богатства в Instagram, однако за ним числится полумиллионный долг. Летом 2020 года пара отметила годовщину отношений и обменялась дорогими подарками. Бузова подарила любимому часы Rolex и браслет Mercury, а Манукян порадовал телеведущую набором украшений от Cartier из коллекции Love.

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