https://static.news.ru/photo/5ee10892-51b0-11ea-b4a3-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Телеведущая Дана Борисова призналась, что уже много лет не общается с балериной Анастасией Волочковой. У них взаимная ненависть, которая началась много лет назад.

Недавно Борисова пришла на шоу на одном из центральных каналов, куда уже позвали Волочкову. Балерина устроила скандал.

Ко мне подошли организаторы шоу и попросили уйти. Причем заплатили гонорар. Я спросила, почему я должна уйти с шоу. Мне ответили: «Просто встаньте и уйдите. Там Анастасия Волочкова бьётся головой в соседней гримёрке», — рассказала Борисова, добавив, что покинула ту передачу, потому что она умнее танцовщицы.

По её словам, у Волочковой алкогольная зависимость. Она посещает съёмочные площадки в неадекватном состоянии.

Её поведение сейчас очень мое напоминает, которое было несколько лет назад. Она сидит дома и почти никуда не выходит, — добавила журналистка в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

Как ранее писал NEWS.ru, Борисова заявила, что её дочка Полина сама сделала первый шаг к примирению после их ссоры. По её словам, скандал с вызовом полиции, возможно, был инициирован отцом девочки. Сама Борисова не понимает, зачем это было нужно. Она добавила, что сейчас в их семье всё хорошо.