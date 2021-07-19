Дана Борисова опозорилась на съёмках «Форта Боярд»

Телеведущая Дана Борисова не смогла ответить на вопрос, заданный ей старцем Фура на съёмках нового шоу «Форт Боярд». Зато её подписчики легко справились с заданием, которое звезда озвучила в Instagram, и назвали выступление Даны на проекте «позорным».

Отвели меня в телефонную будку, старец Фура загадал загадку. <...> Загадку, кстати, я не угадала. Отгадывайте вы: какое слово в русском словаре начинается на три буквы Г и заканчивается на три Я, — предложила Дана Борисова.

Собственное фиаско ведущая объяснила тем, что её, чтобы усложнить задачу, поместили в «летающую будку», которая раскачивалась во все стороны. По словам звезды, у неё произошёл «подрыв вестибулярки», помешавший сосредоточиться на решении интеллектуального задания.

Подписчики Даны Борисовой легко справились с поставленной задачей и назвали правильный ответ на вопрос старца Фура: слово «Тригонометрия».

«Какой позор, Дана, это же такое простое задание! Могли бы принести своей команде ключ или подсказку. А получается, что подвели товарищей», — пожурили звезду комментаторы.

Съёмки нового сезона шоу «Форт Боярд», который осенью покажет канал СТС, проходят во Франции. Одна из участниц — экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, рассказала о «заточении» героев проекта. Она пожаловалась на предшествовавший началу съёмок десятидневный карантин и плохое питание и заявила, что Россия после такого — лучшая страна в мире.

Ранее сообщалось, что дочь Даны Борисовой получила тяжёлые травмы в школьном туалете. Чтобы восстановить картину случившегося, девочку допросили сотрудники полиции.