Дана Борисова назвала мужа Валентины Легкоступовой аферистом и алкоголиком

Телеведущая Дана Борисова сообщила, что не понимает, почему певица Валентина Легкоступова поспешно вышла замуж и обвенчалась с едва знакомым мужчиной.
Дана Борисова отметила, что певица стала близко общаться со своим будущим супругом в период пандемии коронавирусной инфекции.
С мужем алкоголиком и аферистом, который дважды в год стабильно проходил лечение от алкоголизма! И с которым Валя фактически плотно стала общаться только во время пандемии, — привели слова телеведущей на портале Teleprogramma.pro.
Дана Борисова отметила, что встречала Валентину Легкоступову на съёмках разных телевизионных программ и ток-шоу, но при этом никогда не видела, чтобы певица употребляла алкоголь.
Как писал NEWS.ru ранее, певица Наталья Штурм рассказала о «роковой ошибке» Валентины Легкоступовой. По её словам, причиной трагедии явилось неудачное замужество певицы. Певица Ольга Зарубина, близкая подруга Валентины Легкоступовой, также заявила о причастности к смерти артистки её супруга Юрия Фирсова. Она отметила, что такую травму невозможно было получить при падении.