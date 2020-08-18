Дана Борисова назвала мужа Валентины Легкоступовой аферистом и алкоголиком

https://static.news.ru/photo/c0c0c238-e1e7-11ea-8839-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Дана Борисова сообщила, что не понимает, почему певица Валентина Легкоступова поспешно вышла замуж и обвенчалась с едва знакомым мужчиной.

Дана Борисова отметила, что певица стала близко общаться со своим будущим супругом в период пандемии коронавирусной инфекции.

С мужем алкоголиком и аферистом, который дважды в год стабильно проходил лечение от алкоголизма! И с которым Валя фактически плотно стала общаться только во время пандемии, — привели слова телеведущей на портале Teleprogramma.pro.

Дана Борисова отметила, что встречала Валентину Легкоступову на съёмках разных телевизионных программ и ток-шоу, но при этом никогда не видела, чтобы певица употребляла алкоголь.

Как писал NEWS.ru ранее, певица Наталья Штурм рассказала о «роковой ошибке» Валентины Легкоступовой. По её словам, причиной трагедии явилось неудачное замужество певицы. Певица Ольга Зарубина, близкая подруга Валентины Легкоступовой, также заявила о причастности к смерти артистки её супруга Юрия Фирсова. Она отметила, что такую травму невозможно было получить при падении.