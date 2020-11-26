Дакота показала обнажённые фото с округлым животом

https://static.news.ru/photo/4976ae78-301a-11eb-80a7-fa163e074e61_660.jpg Рита Дакота Фото: instagram.com/ritadakota

Бывшая жена певца Влада Соколовского Рита Дакота опубликовала фотографии, сделанные во время беременности. На кадрах обнажённая девушка одной рукой прикрывает грудь, а другой обнимает живот. Снимок был сделан во время того, как она носила под сердцем свою дочь Мию.

Певица задала вопрос подписчикам в Instagram, нормально ли запрещать что-то своему партнёру в отношениях и сразу предупредила, что фотографии архивные, просто раньше Соколовский был против их публикации.

Фотографии мне не разрешал выкладывать бывший муж. И я не стала, не сумев убедить в своей правде насчет тонкой грани «пошло / красиво», — пояснила певица.

Фанаты певицы с удовольствием начали обсуждать эту тему, но мнения их разделились. Одни посчитали, что обнажённые снимки беременных — это только для личного архива. Большинство из них все же встало на сторону своей любимицы, к тому же, кто бы смог устоять перед подобными пикантными фото? Они заверили, что считают совершенно «неадекватными» запреты в отношениях.

Как сообщал NEWS.ru, между Ритой Дакотой и другими жильцами дома, в который недавно переехала звезда, произошёл скандал из-за коробок, которые певица складировала у своей входной двери. Одна из жительниц дома сняла на видео подъезд. На кадрах видно, что площадка перед дверью Дакоты заставлена картонными коробками с вещами и строительным мусором.