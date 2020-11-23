Соседи Риты Дакоты пожаловались на захламление певицей подъезда

https://static.news.ru/photo/439009ac-2df2-11eb-93b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ritadakota

Конфликт между Ритой Дакотой и другими жильцами дома, в который недавно переехала звезда, произошёл из-за коробок, которые певица складировала у своей входной двери.

Одна из жительниц дома сняла на видео подъезд. На кадрах видно, что площадка перед дверью Дакоты заставлена картонными коробками с вещами и строительным мусором. Видеозапись появилась в СМИ.

В ответ певица обвинила соседей в травле.

Устроили мне травлю из-за нескольких коробок в коридоре, собранных на благотворительность... Что не так с этим миром? — возмутилась звезда.

Дакота заявила, что большие коробки с вещами уже «уехали» в приют для женщин с детьми и беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, коробки из-под мебели отправились на помойку, а маленькие коробки с игрушками певица предложила забрать своим подписчикам.

Постояли коробки в проходе несколько дней, кто-то умер? — добавила Дакота.

Певица обратилась к соседям с просьбой постучаться к ней в дверь, если у них есть желание познакомиться, а не «жаловаться прессе и кидаться какахами» и заявила, что она «простая и добрая девка» и с ней «классно дружить».

Квартира в элитном комплексе была куплена в ипотеку ещё во время брака звезды с Владом Соколовским, который оставил Рите и дочери Мие жильё после развода. Певица переехала в новое жильё вместе со своим бойфрендом Фёдором и ребёнком недавно, уточняет StarHit.

Как писал NEWS.ru, певец и бывший муж Риты Дакоты Влад Соколовский в перерывах между тренировками помог своей партнёрше по телешоу «Ледниковый период» олимпийской чемпионке Катерине Бобровой привести в порядок загородный дом её родителей.