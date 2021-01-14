Цымбалюк-Романовская рассказала о том, как сблизилась с Шаляпиным

https://static.news.ru/photo/8c892df4-5710-11eb-9079-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, какие отношения связывают её с певцом Прохором Шаляпиным.

Она сблизилась с ним после развода с Арменом Джигарханяном в 2017 году. Долгое время она принимала участие в различных ток-шоу, где и познакомилась с артистом. Некоторые решили, что между ними вспыхнули романтические чувства. Однако Цымбалюк-Романовская отрицает эти слухи.

Мы не встречались как мужчина и женщина. Но какое-то время общались, и это было своевременно. Этот тяжёлый период мне нужно было пережить. И я благодарна за это Прохору. Тогда я выглядела как женщина, которую затравили, в чём-то обвинили, забрасывали камнями, застреливали пулемётами, — заявила пианистка.

По её словам, из дружбы с Шаляпиным вышла «красивая история», но позднее их общение сошло на нет. Теперь об их отношениях напоминают лишь совместные фотографии, передаёт Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru писал, что Цымбалюк-Романовская показала, как отдыхает на каникулах в Гагре, и рассказала, кто составляет ей компанию.