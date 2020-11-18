Цымбалюк-Романовская опубликовала последнее видео с Джигарханяном

https://static.news.ru/photo/927580f2-295a-11eb-96c3-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская попрощалась с актёром, опубликовав последнее видео с его участием. На кадрах артист спускается вниз по лестнице, а затем куда-то уезжает на своей машине.

Так бывшая жена попрощалась с Джигарханяном и поделилась с подписчиками своим горем и эмоциями. На похоронах актёра экс-супруга не была, чтобы не давать врагам злословить на её счёт. Весь день, когда шли похороны, пианистка хранила молчание. И только после погребения женщина решила поделиться последними кадрами с актёром, бывшим когда-то её супругом.

Подписчики Цымбалюк-Романовской прониклись неподдельным горем экс-жены знаменитого актёра. Они поддержали её, выразили соболезнования. «Виталина, не переживайте. Адекватные люди все на вашей стороне. Все нормальные люди знают, что если бы Армен Борисович жил с Вами, он жил бы ещё долго!» — написали в комментариях поклонники пианистки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Виталина Цымбалюк-Романовская и близкая подруга Армена Джигарханяна Людмила Поргина не появились на похоронах актёра. Церемония прощания проходила в Московском драматическом театре.