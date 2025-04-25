Цыганов призвал быть внимательными с призывами вернуть иноагентов Композитор Цыганов: снятие с Моргенштерна статуса иноагента чревато революцией

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэп-исполнитель Моргенштерн

Снятие статуса иностранного агента с рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) чревато революцией, заявил NEWS.ru композитор Вадим Цыганов. По его словам, подобные действия приведут к анархии.

Владимир Владимирович [Путин] говорит, что нам такие не нужны. А потом говорят, а может, и нужны. Такое порождает анархию, а анархия порождает революцию. И здесь такой товарищ выйдет на сцену. К чему это приведет? Вспыхнет. Сейчас нужно быть предельно внимательными. Вы видите картину? Наша страна на грани грандиозной революции, потому что народ требует справедливости. А почему он требует справедливости? Он не чувствует любви к себе. Постоянно идут обманы, — сказал Цыганов.

По его мнению, примером таких «обманов» могут стать ситуации с гибелью бизнесмена Евгения Пригожина и приговором бывшему генерал-майору Ивану Попову, который «будоражит мозги». Композитор высказал мнение, что россиянам в подобных ситуациях ничего не объясняют и «делают все не по совести».

Мы все залезаем в эту петлю глубже. И еще нам сюда этого беса 666. О чем вы говорите? Нет никакой мирной жизни. Зреет глобальный конфликт со всех сторон. И эти фанерные кремлевские товарищи разожгут его и убегут в Израиль. Этим все закончится. Впереди грандиозная битва — третья мировая [война]. Она только развивается, она набирает маховики. Нас эта воронка засасывает. Мы в преддверии гигантской войны, — добавил Цыганов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что некоторые россияне стали употреблять наркотики из-за влияния рэпера Алишера Моргенштерна. Так он отреагировал на предложение движения «Зов народа» снять с исполнителя статус иностранного агента.