https://static.news.ru/photo/68462e50-4605-11ea-aeb0-fa163e074e61_660.jpg Анита Цой Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Певица Анита Цой считает, что девушки выкладывают снимки в купальниках в социальных сетях от отчаяния. Они просто хотят найти партнёра.

Так она ответила на заявление Ксении Собчак, что после сорока лет женщины не могут просто так выкладывать свои фотографии в обнаженном виде.

Надо ей автомат Калашникова дать. Она это сделает. Это же Ксюша. Я считаю, что дело во внутренней закрепощенности человека и в цели, которую он ставит. Зачем девушки выкладывают такие снимки? Может они жениха себе ищут, — говорится в сообщении Цой, которое она выложила в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анита Цой сообщила об уезде «из холодной Москвы». Она посетовала на то, что травмированный палец не позволит ей в полной мере насладиться отдыхом. Цой написала, что врачи запретили ей купаться в море или бассейне, а также поставили ограничение на свободное передвижение.