Цымбалюк-Романовская: близкие друзья не пришли на прощание с Джигарханяном

https://static.news.ru/photo/d78daeaa-2f5c-11eb-ba5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На прощании с ушедшим из жизни советским и российским актёром Арменом Джигарханяном не было людей, которых он горячо любил, они просто не пришли, заявила последняя жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская.

В интервью изданию DailyStorm девушка призналась, что не пришла на прощание с Джигарханяном не потому, что боится провокаций, а так как ожидала, что её туда просто не пустят. В то же время, сказала она, там не было многих дорогих актёру людей.

Дело даже не во мне, а в том, что, прошу прощения, там не было никого из тех людей, с которыми он общался и кого он любил! Кто из артистов пришёл с ним проститься? Просто из московских? Просто из тех, с кем он снимался в кино? — спросила Цымбалюк-Романовская.

Одним из первых на прощании выступал актёр Владимир Конкин, но он не относится к числу друзей Джигарханяна, отметила его бывшая жена. Армен Борисович, по её словам, не любил Конкина и даже выставил его за дверь, когда тот однажды приходил делать с ним интервью. Джигарханян также называл Конкина «плохим человеком» и не общался с ним, сказала девушка.

Поэтому нет: Конкин — это не наш герой. И не называйте мне Рудинштейна! Да и с тем же Бедросом Киркоровым он тоже не общался. Это все люди не его круга. А где были люди, которые «его»? Не было их там! Никого! Понимаете? Для меня это страшно, — сказала бывшая супруга актёра.

Как сообщал NEWS.ru, Армен Джигарханян ушёл из жизни в ночь на 14 ноября. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Артист скончался от остановки сердца.

Все расходы по похоронам Джигарханяна на Ваганьковском кладбище взял на себя Московский драматический театр, которым он руководил. Гроб заказывали у итальянских мастеров, он обошёлся в 400 тысяч рублей.