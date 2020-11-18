Джигарханяна похоронили в гробу итальянских мастеров за 400 тысяч

https://static.news.ru/photo/4eb4c99a-2969-11eb-aa36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все расходы по похоронам актёра и режиссёра Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище взял на себя Московский драматический театр, которым он руководил. Гроб заказывали у итальянских мастеров, он обошёлся в 400 тысяч рублей.

Лакированная двухкрышечная домовина была изготовлена из дорогих сортов дерева. Внутри её отделали бархатом и атласом, сообщают «Дни.ру».

Издание отмечает, что подобные гробы выглядят респектабельно, поскольку при их изготовлении мастера уделяют внимание обработке дерева и деталям домовины. В частности, на ручках изображаются затейливые узоры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская попрощалась с актёром, опубликовав последнее видео с его участием. Также женщина поделилась с подписчиками своим горем и эмоциями. На похоронах актёра экс-супруга не была, чтобы не давать врагам злословить на её счёт. Весь день 17 ноября, когда шли похороны, пианистка хранила молчание.