Вдова Армена Джигарханяна может уехать в США

https://static.news.ru/photo/a9d37372-2b66-11eb-a6b0-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Власова Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вдова актёра Армена Джигарханяна Татьяна Власова с трудом переживает кончину мужа. По словам близких женщины, её состояние оставляет желать лучшего.

В настоящее время Власова продолжает жить в квартире на Арбате, однако подумывает о том, чтобы насовсем уехать в США.

По словам экстрасенса Таис Фиолетовой, в России Власова может впасть в серьёзную депрессию, из которой ей будет трудно выбраться.

Я знаю, что Татьяна Сергеевна думает уехать из России. Это правильно: там ей будет более комфортно даже энергетически, — отметила Фиолетова, слова которой приводит «Собеседник».

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Артист скончался от остановки сердца.

Армен Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.

Ранее NEWS.ru писал, что все расходы по похоронам Джигарханяна на Ваганьковском кладбище взял на себя Московский драматический театр, которым он руководил. Гроб заказывали у итальянских мастеров, он обошёлся в 400 тысяч рублей.