Чёрный памятник установили на могиле Юлии Началовой

https://static.news.ru/photo/118b5262-9e8d-11ea-99a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Памятник из чёрного гранита установили на могиле певицы Юлии Началовой. Это заметили журналисты, пришедшие на похороны сына диктора Светланы Моргуновой, который умер от коронавируса.

Кадр с могилой певицы попал на видео, показанное в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Памятник установили родственники певицы. Они хотели сделать это к годовщине её смерти, сообщает Teleprogramma.pro.

Началовой не стало 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Жизнь артистки оборвала случайность. Об этом заявил её лечащий врач, главный медик клиники «Можайка 10» Василий Шуров. По его словам, она натёрла ногу, в ранку попала инфекция, развилась гангрена. Причиной смерти звезды стала остановка сердца на фоне заражения крови.

Как ранее писал NEWS.ru, многие драгоценности покойной певицы Юлии Началовой хранятся у её представительницы Анны Исаевой, о чём последняя сама рассказала во время разговора с журналистами.