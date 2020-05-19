У представительницы Началовой нашлись драгоценности покойной певицы

https://static.news.ru/photo/1ea81e6e-4699-11e9-ab4e-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Natalia Shakhanova / Global look press

Многие драгоценности покойной певицы Юлии Началовой хранятся у её представительницы Анны Исаевой, о чём последняя сама рассказала во время разговора с журналистами.

По словам женщины, она постоянно дома находит вещи, когда-то подаренные исполнительницей. К примеру, четыре дорогих кольца Началовой хранятся у Исаевой в специальной коробке с украшениями.

Особенно мне нравится кольцо из белого золота с россыпью мелких бриллиантов и кисточкой — его можно и как кулон носить. Есть и яркое жёлтое, летнее кольцо — тоже от Юли, — приводит слова представительницы певицы портал «Дни.ру».

Как ранее писал NEWS.ru, дочь Началовой Вера спела в честь Дня Победы. Видеоролик опубликовал в своём аккаунте в Instagram отец девочки, футболист Евгений Алдонин.

13-летняя девочка поразила своим сходством со знаменитой мамой. Ролик с её участием посмотрели более 16 тысяч человек.