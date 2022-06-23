«Чуть не женился»: Азиза раскрыла детали отношений с Киркоровым Азиза призналась, что Киркоров мог сделать ей предложение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российская эстрадная певица Азиза в эфире шоу «Алена, блин» рассказала, что артист Филипп Киркоров красиво за ней ухаживал и мог сделать ей предложение. Однако в этом ей помешал брак с ее охранником Игорем Малаховым, рассказала певица.

Когда он стал за мной ухаживать, это было в Крыму, моя мама была там тоже, и он после каждого концерта 155 букетов приносил к моей маме в номер. Красиво ухаживал. Но тогда у меня был Игорь Малахов, а где Игорь Малахов — какие ухаживания? Никто бы и сам не подошел. Только знаки внимания оказывал, по-дружески. Но потом я узнала, что он где-то в интервью сказал, что «чуть не женился». Наверное, если бы не было Игоря Малахова, он бы сделал предложение, — считает Азиза.

Однако как заявляет исполнительница, даже при таком раскладе она «не факт, что согласилась бы». По ее признаниям, Киркоров не соответствует ее предпочтениям.

Не факт, что я бы согласилась. Но Филипп, при всем моем уважении, это не мой вкус. Я люблю светленьких, — рассказала певица.

Ранее Киркоров подтвердил информацию, что младшая дочь актрисы Анны Хилькевич была рождена от него. По его мнению, общественность должна порадоваться такой новости. Сама Хилькевич призналась, что часто слышала о причастности артиста к рождению ее дочери, однако она отрицает эту информацию. По словам актрисы, она всего несколько раз пересекалась с Киркоровым в разных проектах и у них не было половой близости.