Чулпан Хаматова раскрыла тайну появления на свет своей второй дочери

https://static.news.ru/photo/88a2c53a-9610-11eb-a7d6-96000091f725_660.jpg Чулпан Хаматова Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова поделилась историей удочерения своего второго ребёнка — девочки Аси. По её словам, ребёнка не хотели отдавать из детдома под надуманными предлогами, вымогая взятку.

История эта произошла несколько лет назад. В тот момент у Хаматовой была только одна дочь Арина, которая появилась на свет в браке с актёром Иваном Волковым. Второго ребёнка было решено взять на воспитание из оставшихся без родителей сирот.

Однако «вдруг» у девочки стало появляться большое количество болезней, вплоть до порока сердца. При этом стороннего врача пригласить актрисе не разрешали. Однажды, когда она пришла навестить малышку, уборщица в коридоре, кивнув на кабинет главврача, шепнула: «Скажи, что ты с милицией придёшь, она просто взятку ждёт».

Я в каком-то тумане захожу кабинет и говорю, что сейчас приду с милицией, у меня документы. И в это же мгновение я получаю ребёнка. Идут проклятья, что она у меня умрёт. Когда я повезла Асю в Вену, и врачи сказали: «Да какой порок сердца, она абсолютно здоровый ребёнок», я не поверила. Я поехала в Берлин. В Германии ей делала обследование, это абсолютно здоровый ребёнок, — рассказала Хаматова YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

По словам актрисы, когда она покидала стены заведения, директор кричала ей вслед: «Конечно, вам только попиариться!». Однако до недавнего времени вообще мало кто знал, что Ася — из детдома. Многие считали, что она, как и старшая сестра, появилась на свет в браке с Волковым.

Впрочем, по словам Хаматовой, сама девочка правду знала с юных лет. Сначала через сказки, а потом из более откровенных рассказов матери. Поэтому она спокойно приняла факт удочерения.

В общей сложности у актрисы трое дочерей — Арина, Ася и Ия.

Ранее, как писал NEWS.ru, Хаматова рассказала подробности своей личной жизни и взаимоотношений с мужчинами.