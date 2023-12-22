Что за рэпер пришел в носке на пенисе на тусовку Ивлеевой: как его наказали Рэпера Vacio с носком на половом органе арестовали после вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Рэпер Vacio попал на скамью подсудимых после «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в Москве. Какое наказание получил артист и в чем его обвинили?

Как судили рэпера Vacio

Лефортовский суд в Москве оштрафовал на 200 тыс. рублей и арестовал на 15 суток 25-летнего музыканта Николая Васильева, известного под псевдонимом Vacio, который участвовал в «голой» вечеринке в столичном клубе «Мутабор». Об этом сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Васильев Н. М. (более известный как рэпер VACÍO) участвовал в вечеринке в ночном клубе „Мутабор“, нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в Telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в массовой информации сети Интернет», — отмечается в публикации.

Пресс-служба судов уточнила, что Vacio был признан виновным в совершении административного правонарушения в рамках ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). За это рэпер получил 15 суток ареста.

Кроме того, Васильева признали виновным по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола), за что он получил штраф в 200 тыс. рублей.

В чем рэпер Vacio пришел на «голую» вечеринку Ивлеевой

Судя по опубликованным в Сети кадрам, рэпер Vacio посетил скандальное мероприятие практически полностью обнаженным — из элементов одежды на нем был только носок Balenciaga, надетый на его пенис.

Как пишет Telegram-канал Baza, Васильев мог скопировать образ фронтмена группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса.

«Парень решил не заморачиваться с костюмом и украл образ у фронтмена группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, который однажды сыграл в таком виде целый концерт», — пишет ресурс.

В беседе с SHOT рэпер подтвердил, что вдохновением для такого одеяния послужили Red Hot Chili Peppers.

«Васильев признал, что вдохновлялся выходками группы Red Hot Chili Peppers, которые выступали в таком же „костюме“ в 90-х», — пишет Telegram-канал.

Фото: t.me/moscowcourts Рэпер Vacio (Николай Васильев)

Накажут ли Ивлееву и других участников «голой» вечеринки

Общественники из организации «Зов народа» попросили прокуратуру проверить «голую» вечеринку со звездами, сообщал Telegram-канал Baza.

По информации источника, в мероприятии усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Общественники также указали, что такого рода вечеринку устроили на фоне проведения СВО.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru заявил, что конкретно за «голые» наряды участвовавших в мероприятии Ивлеевой звезд привлечь к ответственности не смогут.

«Чтобы завести дело за пропаганду нетрадиционных ценностей, на этих видео должны быть сцены демонстрации однополой любви. „Голые“ наряды в нашем обществе рассматривают лишь как элемент кринжа, невоспитанности или эпатажа. Но под критерии нарушения каких-либо законов РФ это не подходит», — констатировал юрист.

Какие звезды посетили «голую» вечеринку Ивлеевой

Резонансное мероприятие состоялось 20 декабря в клубе «Мутабор». Организатором выступила Ивлеева.

В числе гостей были такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган. Темой мероприятия стало обнаженное тело, поэтому знаменитости могли не утруждать себя выбором одежды.

На пояснице у Ивлеевой заметили колье с бриллиантами и изумрудом, стоимость которого, по ее признанию, составляет 23 млн рублей.

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