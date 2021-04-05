«Что певцы делают на эстраде?!»: зрители в восторге от Зайца на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/61990578-965e-11eb-8549-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Поклонники шоу «Маска» приходят в себя выходок Зайца и даже просят перенести показ выпуска на субботу, чтобы отойти от впечатлений. В последнем выпуске программы герой в костюме Зайца сыпал шутками, подкалывал жюри, а после выдал такой музыкальный номер, что просто заставил плакать от смеха зрителей.

Старенький хит Gangnam Style Заяц исполнил на безупречном корейском языке, а постановка номера изобиловала юмором. Зрители оценили и пальбу игрушечными зайцами из импровизированных рогаток, и поедание корейской моркови артистами балета на сцене.

«Песня корейская, а заяц любит морковку, отсюда — морковь по-корейски! Это ж надо был так придумать!», «Зайчик просто порвал всех в клочья! Копил, копил, а теперь выдает по полной программе! Шоу Маска надо переносить на субботу, я не спала до 3 ночи под большим впечатлениям от хулигана Зайца и его огня», «Очень классно и неожиданно! Если Заяц действительно Тимур, то что тогда делают на эстраде наши певцы и певицы?! Нам достаточно одного за всех Батрутдинова!», «Заяц! Он нам показал запредельный позитив и взрывную энергетику. Gangnam Style получился топовый! Ждём Зайчишку в финале!», «Заяц, это была Бомба!!!! Ждём в Финале!!!!», наперебой делятся впечатлениями зрители в соцсетях на странице проекта.

Не остались без внимания и колкости Зайца в адрес жюри. Фанаты проекта в восторге, как «досталось на орехи» Регине Тодоренко. Речь идёт о моменте, когда Тодоренко в шутку попыталась «погадать» Зайцу как Тимуру Батрутдинову на «квадрате Пифагора». как это делала с предыдущими участниками. Но в ответ услышала от ушастого: «Регина, а давно вы разговариваете с квадратами?». Ответ вызвал хохот в зале и не прошёл незамеченным телезрителями.

«Наконец кто-то поставил на место эту выскочку Тодоренко!», «Регина у нас по ходу не только с квадратами общается», «Заяц молодец, так тонко угомонил Тодоренко с её дурацкими приколами», «Такое впечатление, что ушастый к финалу стал просто отрываться, а не раскрываться! Очень круто», делятся впечатлениями поклонники шоу в соцсетях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во втором сезоне музыкального шоу «Маска» доминирует сильный пол. Финальная борьба за победу будет происходить в чисто мужской компании, считает ведущий проекта Вячеслав Макаров.