«Чистый секс, ты просто не видел»: Чурикова о выступлении Кадышевой Чурикова заявила, что испытала «чистый секс» на концерте Кадышевой

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Надежда Кадышева

Российская телеведущая Яна Чурикова рассказала об эмоциях, которые она испытала во время концерта народной артистки России Надежды Кадышевой. В своем YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу» она заявила, что это был «чистый секс», однако более детальные подробности не раскрыла.

О своих чувствах Чурикова рассказала в ответ на слова ее соведущих, блогера Любови Терлецкой и музыкального критика Данила Доэрти, о том, что Кадышева поет под фонограмму. Телеведущая с подобным заявлением не согласилась.

Реакция Доэрти на слова про секс не заставила ждать.

Кадышева и секс в одном предложении? Какой кошмар. Для полной оргии не хватает золотого кольца, — сострил он.

Чурикова же подчеркнула, что «секс бывает разный» и не нужно все воспринимать буквально.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, почему российские артисты поют под «фанеру». По его словам, зачастую они это делают по просьбе организаторов в качестве перестраховки во время важных мероприятий — «боятся провалиться с технической точки зрения, когда отключается минусовка и микрофоны». Эксперт добавил, что многие исполнители «сами это делают», опасаясь за качество собственного исполнения.