«Чем не тост»: Собчак посмеялась над заявлением Бузовой в Волгограде

https://static.news.ru/photo/c5311f92-c243-11eb-a696-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак прошлась по выходке Ольги Бузовой на «пьяном» концерте в Волгограде. Журналистка выразила своё отношение к странному поведению бывшей коллеги на сцене одной фразой.

Комментарий появился в Telegram-канале Собчак. Светская львица отметила фразу Бузовой, которая на сегодня уже разошлась в народ. Ольга заявила со сцены:

Мне 35 лет, и я — дура!

На что Собчак отреагировала в том же духе:

Чем не тост, — прокомментировала высказывание поющей ведущей экс-кандидат в президенты России.

Ольга Бузова оскандалилась после выступления в Волгограде. По мнению публики, экс-ведущая «Дома-2» вела себя на сцене как минимум странно и позволяла себе разные высказывания и жесты. После этого поползли слухи, что Бузова могла находиться под влиянием ударной дозы алкоголя.

Сама поющая ведущая уже отреагировала на эту информацию и пригрозила всем СМИ судами.

Как сообщалось ранее, поведение певицы и телеведущей Ольги Бузовой во время выступления в Волгограде на фестивале ParkSeason Fest вызвало недовольство местных жителей. Певица вышла на сцену на час позже указанного времени и тут же нецензурно выругалась в микрофон.