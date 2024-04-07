«Чай вдвоем» возвращаются? Сколько стоят корпоративы Костюшкина и Клявера

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Группа «Чай вдвоем», 2016 год

Стас Костюшкин и Денис Клявер вновь готовы выступать вместе в рамках своего звездного дуэта «Чай вдвоем», пишут СМИ. Сколько стоят их выступления, почему они воссоединились и чем занимались в последние годы?

Сколько стоит корпоратив с группой «Чай вдвоем»

7 марта стало известно, что дуэт «Чай вдвоем» вновь готов выступать на корпоративах, однако с важным условием — исполнению подлежат строго хиты группы Костюшкина и Клявера.

«При этом менеджеры Клявера дают чек на 5 млн рублей. А Костюшкина — на 4 млн. Похоже, ребята до сих пор не очень-то общаются. И могут опять поссориться после этого поста», — отмечается в публикации.

Пригласить на корпоратив отдельно Клявера стоит 0,9 млн рублей, а Костюшкина — 1,6 млн рублей и дополнительно 50 тысяч руб. на трансфер по Москве, говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года Денис Клявер подтвердил воссоединение группы «Чай вдвоем» корреспонденту NEWS.ru на музыкальной премии «Золотой Граммофон». Члены дуэта решили воссоединиться после 11 лет сольной деятельности.

«Я очень рад нашему возвращению в этом году. Какое тут уже „встретились и разбежались“? Вернулся „Чай вдвоем“, то, что мы будем вместе на сцене, — это уже приятное удивление, а что будет в следующем году — увидим», — сказал Клявер.

На данный момент в Сети нет информации о концертах дуэта «Чай вдвоем» в 2024 году.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Стас Костюшкин

Чем занимался Стас Костюшкин

Несмотря на воссоединение, участники дуэта продолжают активную сольную деятельность. 6 апреля Костюшкин в своем Telegram-канале рассказал о сольных концертах.

«Сегодня два выступления, но самое интересное не это — самое интересное, что одна работа в Питере, а другая в Москве», — рассказал певец.

По данным Telegram-канала Mash, в 2023 году Костюшкин сделал пересадку волос и купил себе спортивный мотоцикл Ducati.

В ноябре 2023 года Telegram-канал «Звездач» выяснил подробности райдера певца. Авторы отмечают, что Костюшкин летает «исключительно одной известной авиакомпанией» и требует от организаторов при покупке билетов прописывать номер своей бонусной карты. Кроме того, в городе прибытия обязательно должен быть фитнес-клуб премиум-класса. А вот алкоголя в райдере нет совсем, отмечает канал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Денис Клявер

Чем сейчас занимается Денис Клявер

Младший из участников группы «Чай вдвоем» 6 апреля отпраздновал день рождения — ему исполнилось 49 лет.

Стас Костюшкин поздравил своего партнера по дуэту. Певец рассказал, что его обидело заявление Mash, где усомнились в том, что певцы дружат и общаются — поэтому он выложил аудиопоздравление Кляверу в своем Telegram-канале.

«Димочка, солнышко мое, позволь тебя... отхэппибездить!» — обратился Костюшкин к коллеге.

Тот тепло поблагодарил за поздравления.

Telegram-канал «Звездач» отмечает, что Клявер зарабатывает не только творчеством: ему принадлежит 25% в ООО «Литц».

«Компания занимается производством оборудования общего назначения, электродвигателей и различных приборов и приносит певцу неплохой доход. Выручка инженерной компании Дениса Клявера составила 23 миллиона рублей. Однако прибыль с этой суммы получилась всего 493 тысячи», — пишет «Звездач».

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