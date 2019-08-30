https://static.news.ru/photo/12cebb22-cb17-11e9-b428-fa163e074e61_660.jpg Роман Гриценко Фото: dom2life.ru

Участие бывшего участника «Дома-2» Романа Гриценко в шоу «План Б», где он будет сражаться за сердце Ольги Бузовой, вызвало иронию со стороны его прежней подруги Евгении. По её мнению, участие в новом проекте — это попытка увеличить популярность в соцсетях.

Мне стыдно за него. Мальчик пытается добиться чего-то в сфере, где у него нет таланта. Эта заезженная история с Бузовой, на которой он пытается выехать, меня смешит. Может, он там даже задержится, но у меня это не вызывает ничего, кроме улыбки, — цитирует девушку Star Hit .

Также Евгения пожелала Роману Гриценко «зарабатывать своим умом, а не пытаться выжить с помощью хайпа и Instagram».

Как писал News.ru, ранее бывший участник телепроекта «Дом-2» певец Олег Майами прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его романе с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. По его словам, их отношения можно охарактеризовать словами «всё сложно».