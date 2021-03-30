Бывший возлюбленный Бузовой женился

https://static.news.ru/photo/318798fe-91ea-11eb-96e9-96000091f725_660.jpg Фото: lebedevdenis.ru/instagram.com

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев признался, что женился на своей девушке Екатерине Пановой. Видео из ювелирного салона, где возлюбленные выбирали обручальные кольца, он выложил в своём Instagram.

Лебедев предложил избраннице выйти за него несколько месяцев назад, а недавно они поженились, пишет «Экспресс газета».

Женщина гуляет от распущенности, а мужчина от грусти! Это к нам не относится, мы счастливы сами по себе и вместе, — написал Лебедев.

Он отметил, что церемония была выездной.

Певица Ольга Бузова во время шоу почти сразу выбрала в фавориты Лебедева. У них закрутился роман, однако почти сразу после шоу она обозвала его обманщиком, который воспользовался ею. Сам Денис все обвинения отрицал.

Долго он пытался вернуть расположение телеведущей, но Бузова была непреклонна.

Ранее NEWS.ru писал, что другой возлюбленный Бузовой Дава назвал плюсы от расставания с ней. По его словам, он тратил на певицу приличные деньги — не скупился на подарки и сюрпризы. Однако скоро мужчина полностью посвятил себя творчеству — оно обеспечивает хороший доход и душевный комфорт.