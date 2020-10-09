Бывший муж Волочковой подарил невесте кольцо за 25 млн рублей

https://static.news.ru/photo/bce0c1e6-0a9a-11eb-b8a4-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший муж Анастасии Волочковой Игорь Вдовин подарил своей новой избраннице кольцо за 25 млн рублей. Подарок оценил дизайнер украшений Влад Терехов.

Кольцом с жёлтым камне похвасталась телеведущая «Утра России» Елена Николаева на 42-м Международном кинофестивале. Телезвезда прошлась по дорожке вместе с женихом. Известно, что пара уже распланировала свою свадьбу.

Это кольцо Graff с жёлтым бриллиантом. Стоимость украшения — около 25 миллионов рублей, — прокомментировал Терехов подарок KP.RU.

Реакция Волочковой на подарок пока неизвестна. Балерина уверяет, что бывший муж больше десяти лет назад занял у неё $3 млн и не отдаёт до сих пор. Волочкова утверждает, что Вдовин живёт и содержит своих любовниц за её счёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram видеозапись, где она запечатлена вместе со своим загадочным возлюбленным. На кадрах ролика некий мужчина в красной толстовке с капюшоном сидит за пианино и имитирует исполнение «Свадебного марша».