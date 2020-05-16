Бывший муж Лолиты рассказал, хочет ли он посадить певицу в тюрьму

https://static.news.ru/photo/fd140ace-976e-11ea-96cb-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милавская и Дмитрий Иванов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-муж Лолиты Дмитрий Иванов признался, что написал заявление на певицу. Он хочет доказать, что их союз не был фиктивным.

Суд вынес справедливое решение: нас с Лолитой официально развели, а брак не был фиктивным. Я лишь хочу снять все обвинения в свой адрес! — заявил спортсмен в эфире телеканала НТВ.

По его словам, он не хочет посадить артистку в тюрьму. Ему важно доказать, что светская львица распускает недостоверную информацию, которая оскорбляет его честь и достоинство. Сам он любил Милявскую, но чувства через какое-то время ушли.

Сейчас Иванов встречается с бизнесвумен Ольгой Кулиевой. Влюблённые счастливы. По их словам, они сошлись только после того, как тренер по сквошу развёлся со звездой. Однако Лолита утверждает, что бывший супруг изменял ей.

Ранее Лолита призналась, что у неё есть доказательства противоправных действий её пятого супруга, после которых он с наибольшей долей вероятности окажется в тюрьме.

При этом артистка добавила, что не будет привлекать сотрудников правоохранительных органов к разборкам с Дмитрием Ивановым. Милявская считает, что он слабый и не выживет в исправительных учреждениях, писал NEWS.ru.