https://static.news.ru/photo/5eae2962-c3c7-11e9-83c1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Футболист Дмитрий Тарасов наконец решился рассказать, какую роль сыграла Анастасия Костенко в его разрыве с Ольгой Бузовой.

О подробностях встречи с нынешней женой футболист рассказал в ролике рэпера T-killah. Тарасов признался, что познакомился с моделью в одном из столичных кафе, хотя до окончания развода было ещё далеко.

По словам 32-летнего футболиста, Костенко не приняла всерьёз ухаживания женатого мужчины. Но Дмитрий проявил настойчивость и они начали встречаться.

Тарасов также отметил, что Бузова не совсем верно осветила ситуацию вокруг их развода. Телеведущая утверждала, что Дмитрий её выгнал из дома. По словам футболиста, он, наоборот, посоветовал ей не торопиться и даже предлагал помощь с поиском нового жилья, пишет Life .

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова официально развелись три года назад. Футболист женился на модели Анастасии Костенко, они воспитывают дочь Милану.

Как ранее писал News.ru, Бузову засняли целующейся с бывшим участником телепроекта «Дом-2», музыкантом Олегом Майами.