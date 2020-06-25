Бывшего концертного директора Быстрицкой приговорили к 3,5 года колонии

https://static.news.ru/photo/2bffac72-b70d-11ea-af46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего концертного директора актрисы Элины Быстрицкой Ксению Рубцову приговорили к 3,5 года тюремного заключения в колонии общего режима. Женщину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Элина Быстрицкая скончалась в 2019 году. После её смерти начались скандалы по поводу наследства. Рубцову заподозрили в краже 38 миллионов рублей со счетов артистки в декабре 2019 года. Помимо этого, сестра покойной артистки утверждала, что деньги пропали не только со счетов, но и из квартиры.

Некоторые знакомые актрисы предположили версию отравления. По их словам, Быстрицкую могли специально довести до состояния крайней степени истощения. Семья целенаправленно не пускала к ней врачей и поменяла сиделок.

Как информировал NEWS.ru, прощание с артисткой состоялось 29 апреля 2019 года. С ней пришли проститься Александр Калягин, Ирина Муравьёва, Геннадий Зюганов, Александр Бастрыкин и другие общественные и политические деятели.

Быстрицкая посвятила более 60 лет работе в искусстве. Её самой известной ролью стала Аксинья Астахова в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».