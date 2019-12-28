Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова опубликовала в сторис Instagram свидетельство о заключении брака.
Марина Банкова стала женой баскетболиста Андрея Зубкова. Роспись прошла в загсе Адмиралтейского района, который находится в центре Санкт-Петербурга. После этого молодожёны отправились в один из местных ресторанов, где заказали стейк, посыпанный золотом.
Just married (молодожёны. — NEWS.ru), — написала девушка в своём микроблоге.
Как ранее писал NEWS.ru, популярная телеведущая Роза Сябитова пообещала с лёгкостью найти новую спутницу жизни солисту поп-группы «Иванушки International» Андрею Григорьеву-Апполонову.
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