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Певец Прохор Шаляпин признался, что не собирается жениться и заводить детей.

Я скептически отношусь к институту семьи. С девяти лет не общаюсь, например, с братом, потому что не могу простить ему хамство по отношению к нашей маме, — заявил музыкант в...