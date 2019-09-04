https://static.news.ru/photo/1efb7d66-cf10-11e9-bb63-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Популярная телеведущая Роза Сябитова пообещала с лёгкость найти новую спутницу жизни солисту поп-группы «Иванушки International» Андрею Григорьеву-Аполлонову.

Ранее стало известно, что Марина Банкова и Андрей Григорьев-Аполлонов официально расходятся. Решение суда о расторжении брака вступит в силу 10 сентября. Супругам дали стандартное время на примирение — 30 дней, так как у пары двое несовершеннолетних детей — Иван 15 лет и Артемий 11. Живут ребята с папой.

По словам главной свахи страны, рыжий из «Иванушек» является завидным женихом, несмотря на двоих детей. Сябитова отметила, что у него есть машина, квартира и собственное дело, которое приносит ему приличный доход, поэтому он точно не останется один. Кроме того, 49-летний артист выглядит достаточно привлекательно, передаёт teleprogramma.pro .

Как ранее писал News.ru, Роза Сябитова заявила, что одобряет церковный подход к браку, который предполагает полную проверку физических и материальных возможностей женихов и невест.