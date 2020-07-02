Бывшая жена Проскурина рассказала о главной беде актёра

https://static.news.ru/photo/3219e344-bcc5-11ea-aa8a-fa163e074e61_660.jpg Виктор Проскурин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Одна из бывших жён Виктора Проскурина Татьяна Дербенёва рассказала, от чего на самом деле страдал и мог умереть актёр. Звезда «Большой перемены» страдал алкогольной зависимостью.

Возможно, предполагает Дербенёва, это и стало, что он так рано ушёл из театра, а после — из жизни. Алкоголизм — это бич большинства творческих людей, попыталась оправдать бывшего мужа одна из его пяти жён в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Из-за своей пагубной привычки талантливый актёр часто попадал в неприятные истории. Из-за запоя с ним вынужден был расстаться режиссёр Марк Захаров, у которого Проскурин был любимчиком.

И вот я помню, сидим мы с Мариной Влади в больнице, обе в платочках... Сначала Володю Высоцкого откачали, потом уже Витю, — с грустью рассказывает Татьяна Дербенёва.

Она добавила, что прекрасно понимает последнюю жену Проскурина Ирину Хонду, ни капли её не осуждает и поддерживает, чем немало удивила ведущего Дмитрия Борисова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что похороны актёра театра и кино Виктора Проскурина пройдут 4 июля. Об этом сообщила вдова артиста Ирина Хонда.