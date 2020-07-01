Вдова Проскурина назвала дату и место прощания с актёром

https://static.news.ru/photo/8d2c99d4-bbb2-11ea-80ce-fa163e074e61_660.jpg Виктор Проскурин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Похороны актёра театра и кино Виктора Проскурина пройдут 4 июля. Об этом сообщила вдова артиста Ирина Хонда.

При этом вопрос по поводу публичного прощания пока решается, уточнила она.

Если получится, это будет Дом кино или какая-то другая театральная площадка. Потому что я бы хотела, чтобы это было на сцене, — цитирует Хонду «Интерфакс».

По её словам, она намерена обратиться к московским властям за поддержкой в организации церемонии. При этом, отметила она, будут соблюдены меры безопасности и социальная дистанция между теми, кто придёт проститься с актёром.

Проскурин, известный по фильмам «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана», «Большая перемена» и другим, скончался 30 июня в возрасте 68 лет.

Причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь лёгких. Актёр много лет боролся с раком, у него случались приступы дыхательной недостаточности. По словам вдовы, из-за очередного приступа его доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На некоторое время состояние артиста удалось стабилизировать, однако вскоре он умер.

Хонда полагает, что здоровье её супруга вреди прочего подорвала тяга к курению.

Проскурин — заслуженный артист РСФСР, награждён орденом Петра Великого I степени за выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие культуры и искусства. Также у него есть золотой орден «Служение искусству», орден «За вклад в культуру» и другие награды.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Госдуме не исключили, что память актёра может быть увековечена в виде мемориальной доски на доме, где он жил.