Жена Виктора Проскурина назвала причину смерти актёра

https://static.news.ru/photo/a1480676-bb7e-11ea-9690-fa163e074e61_660.jpg Виктор Проскурин Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Супруга Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала, что актёр скончался из-за хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).

По её словам, 30 июня у артиста произошёл очередной приступ и его доставили в больницу, где он скончался.

В больнице его прокачали и на какое-то время сохранили жизнь. Вот почему то, что случилось вчера, для меня было неожиданностью, — поделилась она.

Хонда отметила, что не знает, почему у Проскурина появилась эта болезнь, предположив, что одной из причин могло быть курение. Помимо этого, у актёра было онкологическое заболевание, однако причина смерти не в нём.

ХОБЛ — это такая коварная болезнь, при которой идёт необратимый процесс. Когда лёгкие, как шагреневая кожа, сжимаются и человеку нечем дышать, — пояснила супруга артиста.

Она уточнила, что процесс идёт по нарастающей, добавив, что у Проскурина не было коронавируса. В больнице его сразу же отправили на ИВЛ, передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, актриса Государственного академического театра имени Моссовета Валентина Талызина отметила, что скончавшийся артист был блестящим актёром, который стойко выдерживал все жизненные невзгоды, в том числе безработицу и болезни. По словам артистки, он был одним из лучших российских актёров.

Виктор Проскурин, известный по фильмам «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Большая перемена» и «12 стульев», умер 30 июня в возрасте 68 лет.

Проскурин — заслуженный артист РСФСР, он награждён орденом Петра Великого I степени за выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие культуры и искусства. Также у него есть золотой орден «Служение искусству», орден «За вклад в культуру» и другие награды.