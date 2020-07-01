В Думе предложили увековечить память Проскурина мемориальной доской

https://static.news.ru/photo/9d39e06a-bb9f-11ea-be87-fa163e074e61_660.jpg Виктор Проскурин Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Московской городской думе Евгений Герасимов считает, что скончавшийся актёр Виктор Проскурин достоин доски памяти.

Если к нам обратятся жители дома или театральное сообщество, то обязательно рассмотрим такой вариант, — сказал Герасимов.

По его словам, Проскурин был очень талантливым человеком и актёром, все его работы были яркими. Герасимов учился с ним в одном театральном вузе — Щукинском, передаёт ТАСС.

Виктор Проскурин, известный по фильмам «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Большая перемена» и «12 стульев», умер 30 июня в возрасте 68 лет.

Его супруга Ирина Хонда рассказала, что актёр скончался из-за хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). По её словам, 30 июня у артиста произошёл очередной приступ и его доставили в больницу, где он скончался. Хонда отметила, что не знает, почему у Проскурина появилась эта болезнь, предположив, что одной из причин могло быть курение. Помимо этого, у актёра было онкологическое заболевание, однако причина смерти не в нём, писал NEWS.ru.