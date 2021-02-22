Бывшая жена Прилучного рассказала о проблемах с весом у их сына

https://static.news.ru/photo/f62a9756-765b-11eb-9530-96000091f725_660.jpg Агата Муцениеце Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце рассказала, что их сын Тимофей основательно поправился, пойдя в школу. Восьмилетний Тимофей всегда был стройным мальчиком, но сейчас набрал лишние килограммы.

Своими переживаниями актриса поделилась в эфире YouTube-шоу «MamBook».

На что ведущие посоветовали ей показывать сыну фотографии полных людей и разъяснять вредность чрезмерного переедания.

Показывать со словами: ты будешь как жирный-жирный слон! — отшутилась Муцениеце.

Больше всего актрису интересовало, как можно ограничить сына в сладком, фастфуде, на что ей посоветовали начать с себя. В семьях, где родители сами не едят вредную пищу, дети не приучены к ней. В итоге Агата Муцениеце вняла советам диетолога и решила попробовать приучить детей есть здоровую пищу.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный разошлись в прошлом году. Причиной стали пристрастие «мажора» к выпивке и его измены, как рассказала бывшая супруга актёра. Дети остались жить с матерью, но при этом им позволяется проводить неограниченное количество времени с отцом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса театра и кино Агата Муцениеце поздравила мужчин с Днём защитника Отечества фото, на котором продемонстрировала свои ягодицы. Актриса отметила, что ради мужчин женщины худеют, красятся и наряжаются.