Муцениеце поздравила мужчин с 23 Февраля пикантным фото

Актриса театра и кино Агата Муцениеце поздравила мужчин с Днём защитника Отечества фото, на котором продемонстрировала свои ягодицы.
Дорогие мужчины! На этом фото, если приглядеться, сердечко для вас! — подписала она опубликованный в Instagram снимок.
Актриса отметила, что ради мужчин женщины худеют, красятся и наряжаются. Кроме того, по мнению Муцениеце, только мужчина способен убедить женщину в том, что она может родить ребёнка.
В общем, оставайтесь с нами на этой планете, а то мы тут без вас пропадём! С праздником, — добавила артистка.
Подписчики отреагировали на поздравление неоднозначно. Одни усмотрели в нём сарказм, другие раскритиковали актрису, а третьи порекомендовали ей придержать своё «сердечко» для настоящего мужчины.
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