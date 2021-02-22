Муцениеце поздравила мужчин с 23 Февраля пикантным фото

https://static.news.ru/photo/3e2a188a-75ce-11eb-a26a-96000091f725_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instgram.com

Актриса театра и кино Агата Муцениеце поздравила мужчин с Днём защитника Отечества фото, на котором продемонстрировала свои ягодицы.

Дорогие мужчины! На этом фото, если приглядеться, сердечко для вас! — подписала она опубликованный в Instagram снимок.

Актриса отметила, что ради мужчин женщины худеют, красятся и наряжаются. Кроме того, по мнению Муцениеце, только мужчина способен убедить женщину в том, что она может родить ребёнка.

В общем, оставайтесь с нами на этой планете, а то мы тут без вас пропадём! С праздником, — добавила артистка.

Подписчики отреагировали на поздравление неоднозначно. Одни усмотрели в нём сарказм, другие раскритиковали актрису, а третьи порекомендовали ей придержать своё «сердечко» для настоящего мужчины.

Ранее NEWS.ru писал, что юморист телеведущий Максим Галкин показал в Instagram подарки, которые ему и сыну Гарри преподнесли Алла Пугачёва и дочь Лиза. Презенты оказались рубашками одинаковой кирпично-чёрной расцветки. Подписчики назвали папу с ребёнком близнецами и не преминули заметить, что родители не балуют детей, указав на это как на положительный момент воспитания.