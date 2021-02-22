Галкин показал, что Пугачёва подарила ему с сыном на 23 Февраля

https://static.news.ru/photo/bd0666ba-75c7-11eb-a64b-96000091f725_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram.com

Шоумен Максим Галкин обнародовал фотографию подарка ко Дню защитника Отечества, который его супруга певица Алла Пугачёва и их дочь Лиза сделали мужской половине семьи. Этим презентом оказались рубашки для юмориста и самого младшего из четы Галкины-Пугачёвых — юного Гарри.

Стильный атрибут одежды оказался простым, но милым — он имеет клетчатую окраску кирпично-чёрного оттенка.

Гарику мама с Лизой подарили рубашку как у папы — он такой счастливый, — подписал снимок в Instagram Галкин.

Подписчики новый стиль отца и сына приняли восторженно. Они отметили, что «Гарик такой стиляга» и красавец, очень похожий на отца. Поклонники назвали папу с ребёнком близнецами и не преминули заметить, что родители не балуют детей, указав на это как на положительный момент воспитания.

Ранее, как писал NEWS.ru, аналитики выяснили, что носки и автомобильные принадлежности больше не являются самыми популярными подарками к 23 Февраля для мужчин. Чаще стали покупать спортивные товары — в основном аксессуары: одежду, гантели, бутылки для питья и сезонные товары. На втором месте по популярности — часы и ювелирные украшения.