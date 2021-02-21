Носки перестали быть самым популярным подарком на 23 Февраля

В преддверии Дня защитника Отечества аналитики изучили онлайн-продажи и выявили интересный факт. Носки и автомобильные принадлежности больше не являются самыми популярными подарками для мужчин.
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Третьими в этом списке стали цветы и сувениры. Цветы оказались популярны в связи с тем, что поздравляют также и женщин, имеющих отношение к силовым структурам, — военнослужащих, полицейских и военных медиков.
Ещё во время пандемии коронавируса наши аналитики отмечали высокий спрос на товары для спорта: на удалёнке люди старались поддерживать форму, чаще занимались спортом дома и на свежем воздухе. Приятно наблюдать, что в 2021 году эта тенденция сохраняется: спортивные товары вышли в топ онлайн-покупок перед 23 Февраля, — люди всё чаще предпочитают выбирать полезные подарки с заботой о здоровье, — говорится в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, член совета Гильдии маркетологов Николас Коро составил рейтинг «антиподарков» для мужчин к грядущему 23 Февраля. Эксперт отметил, что первое место в перечне худших подарков безусловно занимают носки. Маркетолог рассказал, что День защитника Отечества — это не просто праздник, но ещё и мерило вкуса и взаимоотношений между мужчиной и женщиной.