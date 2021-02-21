Носки перестали быть самым популярным подарком на 23 Февраля

https://static.news.ru/photo/ca4db8f8-74d9-11eb-8af8-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

В преддверии Дня защитника Отечества аналитики изучили онлайн-продажи и выявили интересный факт. Носки и автомобильные принадлежности больше не являются самыми популярными подарками для мужчин.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на исследование, в нынешнем году накануне 23 Февраля гораздо чаще покупают спортивные товары — в основном аксессуары: одежду, гантели, бутылки для питья и сезонные товары. На втором месте по популярности оказались часы и ювелирные украшения.

Третьими в этом списке стали цветы и сувениры. Цветы оказались популярны в связи с тем, что поздравляют также и женщин, имеющих отношение к силовым структурам, — военнослужащих, полицейских и военных медиков.

Ещё во время пандемии коронавируса наши аналитики отмечали высокий спрос на товары для спорта: на удалёнке люди старались поддерживать форму, чаще занимались спортом дома и на свежем воздухе. Приятно наблюдать, что в 2021 году эта тенденция сохраняется: спортивные товары вышли в топ онлайн-покупок перед 23 Февраля, — люди всё чаще предпочитают выбирать полезные подарки с заботой о здоровье, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, член совета Гильдии маркетологов Николас Коро составил рейтинг «антиподарков» для мужчин к грядущему 23 Февраля. Эксперт отметил, что первое место в перечне худших подарков безусловно занимают носки. Маркетолог рассказал, что День защитника Отечества — это не просто праздник, но ещё и мерило вкуса и взаимоотношений между мужчиной и женщиной.