Бывшая жена «Кузи» из «Универа» раскрыла причину развода

https://static.news.ru/photo/0cf95494-91f1-11eb-bf9e-96000091f725_660.jpg Ирина Маирко Фото: mairka_ira/instagram.com

Артист Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в сериале «Универ», за десять лет отцовства виделся с семьёй не чаще чем раз в месяц. В настоящий момент его бывшая жена Ирина Маирко растит их общую дочь одна и не ждёт помощи от экс-возлюбленного. Об этом сама женщина рассказала в разговоре с журналистами.

По словам Маирко, актёр всё никак не мог определиться, что для него важнее — семья или свобода. Пара на протяжении нескольких лет после рождения дочери Миланы сходилась и расходилась. Но в итоге они решили пожениться. Однако после свадьбы у Гогунского началась творческая депрессия, которая длилась целый год. Жена окружила его заботой, но через некоторое время деньги закончились и Ирина решила, что муж должен работать.

Развод произошёл не из-за денег. Скандалы начались, когда актёр должен был подготовить новогоднее шоу для дочери, но ничего для этого не сделал. Время подходило к концу, но не было даже сценария выступления. В итоге девочка решила не участвовать в шоу.

Тогда Виталик задумал делать детское шоу с участием своего персонажа Кузи. Но у него ничего не вышло. Видимо, одного актёрского таланта мало, чтобы стать хорошим режиссёром и продюсером. Для этого нужны другие качества, которых у Виталика нет. Мы окончательно расстались, и я подала на развод, — цитирует Маирко портал Teleprogramma.pro.

Как ранее писал NEWS.ru, бывшая супруга Сергея Безрукова рассказала, что с первого дня отношений с актёром они говорили о детях и очень хотели завести их. Но судьба распорядилась так, что Ирина и Сергей так и не стали родителями.