Бывшая жена Кержакова впервые вышла на связь после скандала с отравлением

https://static.news.ru/photo/96cf1fc2-79e2-11eb-9898-96000091f725_660.jpg Фото: milana_tulpanova/instagram.com

Милана Тюльпанова, экс-жена футболиста Александра Кержакова, проявила активность в соцсетях впервые после заявления об отравлении и госпитализации.

27-летняяя девушка опубликовала несколько снимков в сторис в Instagram, на которых она выглядит вполне здоровой, не производя впечатление человека, только что побывавшего в реанимации.

Мы опять с вами на связи. Я не очень бы хотела комментировать всё, что произошло за последние пару недель, — это моё личное. Другой вопрос, что у меня часто личное становится публичным, — гласит подпись к одному из снимков.

Никаких новых подробностей скандальной истории девушка не привела.

Несколько дней назад в Instagram Миланы появилась запись о том, что она находится в реанимации после отравления. Скорую ей якобы вызвал брат. Сам родственник заявил, что публикация сестры — это «бред», она чувствует себя хорошо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Милана Тюльпанова пишет книгу о том, какие мучения ей пришлось пережить в семейной жизни с футболистом. Молодая женщина описывает самые значимые эпизоды своей жизни. Книга будет называться «Убей в себе жертву». В ней Тюльпанова подробно описывает первые отношения до Кержакова, где, оказывается, она тоже была жертвой.